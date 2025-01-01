Oltre 5 milioni per riqualificare gli impianti sportivi piemontesi

Oltre 5 milioni di euro di contributi per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi, sia pubblici sia privati. Sono stati stanziati dall'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: saranno messi a bando nelle prossime settimane per un ammontare di 3 milioni destinati ai progetti presentati dagli enti locali, Coni e Cip, e di 2 milioni 17.850 euro per il finanziamento degli interventi proposti da organizzazioni sportive e altri enti privati, con o senza personalità giuridica, compresi quelli religiosi. "Dopo il bando a supporto degli eventi sportivi, attraverso cui stiamo finanziando con oltre 2,2 milioni di euro ben 232 iniziative tenutesi nel 2025 su tutto il territorio piemontese, e quello da 1,4 milioni che abbiamo aperto da pochi giorni ed è destinato a sostenere i Comuni nella realizzazione di percorsi ludico-sportivi, questo terzo intervento- spiega l'assessore Bongioanni - è il più massiccio pilastro che la Regione mette in campo per il sostegno allo sport di base. Parliamo di contributi per la manutenzione e riqualificazione del nostro patrimonio di impianti sportivi, sia di proprietà pubblica sia di società private come associazioni e altri enti senza scopo di lucro, compresi quelli religiosi: presidii fondamentali sul territorio per offrire a tutti la possibilità di scoprire il proprio talento e praticare il proprio sport preferito nelle strutture più qualificate, moderne e diffuse, che è la missione di tanti dirigenti e volontari ed è ai primi posti del mio impegno come assessore regionale e grande appassionato di sport e dei suoi valori". Il bando, che verrà pubblicato a gennaio 2026, prevede l'assegnazione di contributi per la manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio regionale e destinati prevalentemente a un bacino di utenza locale. Non sono finanziate nuove costruzioni ma interventi volti ad ammodernare, migliorare e potenziare le strutture già esistenti, in funzione o dismesse, comprese le palestre scolastiche.