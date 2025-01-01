In cantina 120 chili di botti illegali, arrestato nel Torinese

Un ingente quantitativo di botti di Capodanno illegali è stato sequestrato dalla polizia a Trofarello, nel Torinese. Un uomo di 28 anni è stato arrestato. L'operazione rientra nell'attività di contrasto al commercio abusivo di artifizi pirotecnici portata avanti nel mese di dicembre dalla Questura di Torino. Le indagini hanno permesso di individuare una fitta consegna di pacchi sospetti diretti nell'abitazione dell'uomo. All'interno di una cantina i poliziotti hanno trovato quasi 120 chili di botti artigianali, in gran parte bombe carta, stipati in condizioni tali da rappresentare un grave pericolo per l'incolumità degli abitanti del condominio, anche per il rischio di una deflagrazione a catena. Con l'ausilio del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato sono stati analizzati alcuni degli artifizi, tra cui candelotti e 'cipolle'. In diversi casi la pericolosità era aumentata dall'utilizzo di plastica dura per la chiusura o il contenimento degli ordigni. Considerata la quantità, l'elevata pericolosità del materiale e le modalità di detenzione, il ventottenne è stato arrestato. È stato inoltre denunciato per ricettazione e commercio abusivo di materiale esplodente.