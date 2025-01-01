Protezione Civile Alessandria, 2025 tra fango e grandi eventi

Il 2025 si chiude per il volontariato di Protezione Civile alessandrino come un anno intenso. Un bilancio che - come sottolinea, in una nota, Andrea Morchio, presidente del Coordinamento - non parla solo di numeri, ma di una presenza costante sul territorio, di professionalità e di una rete istituzionale, in particolare con i vigili del fuoco. A conferma di come l'interscambio di competenze sia, ormai, il cuore pulsante della sicurezza provinciale. Un 2025 che è stato 'un anno di fango e di coraggio', con gli eventi nei sobborghi di Spinetta Marengo e Valmadonna. Ma anche di logistica, varcando i confini provinciali a supporto del Coordinamento Regionale: dal Giubileo dei Giovani a Roma all'Adunata degli Alpini a Biella. Senza dimenticare formazione e manutenzione, con addestramenti mirati fondamentali per mantenere standard operativi molto alti. Attenzione costante anche alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. "Il 2026 sarà - commenta Morchio - il 25esimo dalla fondazione del nostro Coordinamento. Lo celebreremo insieme ai volontari, continuando a essere il porto sicuro della comunità".