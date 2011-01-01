NewPrinces perfeziona l'acquisizione di Plasmon da Kraft Heinz

NewPrinces ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Plasmon, marchio numero uno nel baby food in Italia, da Kraft Heinz Italia. L'operazione riguarda le attività relative a produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l'infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina. Il prezzo finale è stato pari a 124,3 milioni di euro, interamente corrisposti in contanti. L'attività del Target ha registrato un fatturato di circa 170 milioni e un ebitda di 17 milioni al 31 dicembre 2024. L'operazione si inserisce nella strategia di Kraft Heinz volta a favorire una crescita profittevole attraverso le proprie piattaforme Accelerate, che includono Heinz Tomato Ketchup e altri prodotti quali maionese, salse da tavola, prodotti culinari e sughi pronti. In Italia, Heinz ha continuato a registrare una crescita costante sia nel canale Retail sia nel canale Away from Home, incrementando la propria quota di mercato nella categoria Taste Elevation. "Il perfezionamento di questa operazione rappresenta il compimento di una visione strategica di lungo periodo. Riportare in Italia marchi come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, profondamente radicati nell'identità del nostro Paese, insieme a uno stabilimento produttivo altamente efficiente come quello di Latina, rafforza la nostra posizione quale piattaforma di riferimento nel segmento ad alta marginalità degli alimenti per l'infanzia e della nutrizione specializzata in Italia e in Europa. Guardiamo ora all'integrazione di Plasmon e alla valorizzazione delle significative sinergie industriali e commerciali con le capacità già presenti nel gruppo, al fine di generare valore per tutti i nostri stakeholder" commenta Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces. "Riteniamo che il business sia ben posizionato per proseguire il proprio percorso di sviluppo sotto la guida del gruppo NewPrinces, leader nel settore food & beverage e partner ideale per la crescita di questi marchi storici. Kraft Heinz ribadisce il proprio impegno in Italia con nuovi investimenti e una maggiore focalizzazione strategica resa possibile da questa operazione" spiega Carmela Bazzarelli, amministratore delegato di Kraft Heinz Italia.