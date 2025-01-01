Slavina nel Cuneese, travolti e illesi due scialpinisti

Una valanga si è staccata questa mattina sul monte Faraut, nel territorio comunale di Bellino, cima spartiacque tra la valle Varaita e la valle Maira. Due scialpinisti sono rimasti coinvolti nel distacco. Uno di loro, un 28enne residente nel Saluzzese, è stato trasferito all'ospedale Santa Croce di Cuneo con un principio di ipotermia; illeso il compagno di gita, anche lui portato per accertamenti in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale e l'elicottero decollato da Torino; allertati anche il Soccorso alpino e l'elicottero del 118. I due uomini sono stati recuperati dai tecnici del Soccorso alpino elitrasportati dal 118. In zona, secondo quanto è stato possibile ricostruire, erano presenti importanti accumuli di neve; il passaggio dei due sciatori potrebbe aver provocato il distacco della valanga. Le operazioni di accertamento della presenza di altri alpinisti sono state effettuate anche con l'ausilio del sistema "Recco", dispositivo tecnologico che consente la localizzazione di persone disperse sotto la neve attraverso riflettori passivi integrati nell'abbigliamento tecnico.