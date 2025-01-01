Capodanno: a Torino +50% chiamate al 118, il 35% per eccessi alcol

Le chiamate alla Centrale Operativa di Torino del 118 di Azienda Zero nella notte di Capodanno - che è stata potenziata per l'occasione - sono state moltissime: intorno alle 5 di questa mattina le richieste, filtrate dal personale infermieristico della Centrale, erano circa il 50% in più di una notte normale. Il 35% delle richieste ha riguardato casi di intossicazione da alcol, in gran parte tra giovani, ma non solo, e traumi legati allo stato di ebbrezza, come cadute e incidenti stradali. Tre persone sono rimaste ferite per l’esplosione di petardi, tutti in codice verde. I casi sono distinti: due uomini di circa 50 anni sono stati portati all’ospedale Martini, mentre una 16enne, ferita alle braccia in corso Giulio Cesare, è stata trasportata all’ospedale Giovanni Bosco.