Capodanno: tre feriti da petardi a Torino

Nella notte di Capodanno appena trascorsa tre persone a Torino sono rimaste ferite in modo non grave dall'esplosione di petardi. Si tratta di due 50enni e di una ragazzina 16enne che a seguito delle lesioni riportate agli arti superiori sono stati accompagnati in ospedale in codice verde dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Numerose nella notte anche le chiamate alla Centrale Operativa di Torino del 118 di Azienda Zero che per l'occasione è stata potenziata. Intorno alle 5 di questa mattina le richieste, filtrate dal personale infermieristico della Centrale, erano circa il 50% in più di una notte normale. Il 35% delle chiamate ha riguardato casi di intossicazione etilica tra i ragazzi, ma non solo giovani, o traumi conseguenti alla condizione di alterazione alcolica come incidenti stradali e cadute.