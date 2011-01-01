Capodanno a Torino, il primo nato del 2026 al Sant'Anna è Samuele

Si chiama Samuele ed è il primo nato del 2026 all'ospedale Sant'Anna di Torino. Il bimbo è venuto alla luce alle 8:38 con parto spontaneo. Pesa 2.920 grammi. La mamma, italiana, ha usato la peridurale e lo ha allattato al seno. L'ultimo nato del 2025 (alle 17:51) è Pietro, del peso di 2.410 grammi, di madre italiana. SI è trattato di un taglio cesareo. Anche per quel che riguarda l'ultimo anno il Sant'Anna si conferma i primi in Italia per numero di parti (5.300) e di nascite (5.440). La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 30%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall'Oms per favorire l'allattamento al seno. Nel 2024 i parti erano stati 5.450 per 5.613 nascite.