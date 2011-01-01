Capodanno, una decina di cassonetti in fiamme tra Alessandria e Valenza

Una decina di cassonetti sono andati in fiamme ad Alessandria e Valenza nella notte durante i festeggiamenti di Capodanno. Con ogni probabilità non si è trattato di atti dolosi, ma di artifici pirotecnici gettati tra i rifiuti quando ancora non erano completamente spenti. Ad Alessandria gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati in via Rivolta al quartiere Pista, viale Tivoli e via Bensi al Cristo, strada provinciale Sale in zona Bellavita e via Gambalera, nel sobborgo di Spinetta Marengo. Un paio sono stati i contenitori danneggiati a Valenza.