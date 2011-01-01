Ricca (Lega), a Torino i soliti incivili dei centri sociali

"E' assurdo che anche a Capodanno la questura, la prefettura e tutte le forze dell'ordine siano state impegnate a contrastare i soliti incivili dei centri sociali a Torino. Un pensiero affettuoso ai quattro carabinieri vittime della violenza". E' quanto dichiara Fabrizio Ricca, consigliere comunale e regionale per la Lega, secondo il quale "siamo oltre la tolleranza". "I centri sociali - afferma - rivendicano spazi torinesi ma la città è di tutti. Lo Stato e le istituzioni ci sono, per contrastare gli abusi e i soprusi che ancora una volta questa gentaglia semina per Torino e per il Piemonte. Ogni cittadino deve sentirsi libero di girare come e quando vuole, ma purtroppo anche ieri sera, durante una festa, non è stato così per colpa di questi incivili". Ricca conclude ringraziando "le forze dell'ordine che hanno presidiato la città anche nella notte di San Silvestro e che hanno limitato i danni con il loro prezioso sacrificio".