FdI Piemonte, a Torino ancora aggressione teppistica degli antagonisti

"Ancora una volta abbiamo dovuto assistere all'aggressione teppistica contro le forze dell'ordine da parte degli antagonisti. L'unica cosa che dimostrano con tali atti però, è quanto sia stato necessario lo sgombero di Askatasuna. E' evidente che le presunte attività sociali e culturali non fossero che un paravento per mascherare la vera natura dei collettivi che ruotano attorno a quello stabile, ossia di professionisti del caos e della violenza". E' quanto affermano Carlo Riva Vercellotti e Alessandra Binzoni, consiglieri regionali per Fdi in Piemonte. "Lo Stato - aggiungono - non arretrerà di fronte a questo manipolo di teppisti senza idee e senza regole. Ci sembra però sempre più insostenibile la posizione di chi, nella giunta comunale o in consiglio regionale, continua, nonostante tutto, a sostenere e tutelare simili soggetti. E' quantomeno bizzarra l'idea di certi esponenti del Pd, secondo i quali chi tutela l'ordine crea disagio ad un quartiere quando è vero l'esatto contrario. Da mesi, per i pretesti più disparati, i torinesi sono costretti a subire danni e disagi per colpa dei teppisti che ruotano attorno ad Askatasuna e che la sinistra si ostina a voler difendere". "Ci auguriamo - concludono i due esponenti Fdi - che la giustizia faccia il suo corso e che vengano individuati e colpiti gli autori dei lanci di oggetti che hanno ferito gli agenti, ai quali va tutta la nostra solidarietà".