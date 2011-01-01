Botti, uomo di 43 anni perde una mano per scoppio petardi a Vercelli

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in modo grave a Vercelli nella notte di Capodanno per lo scoppio di alcuni petardi che stava maneggiando durante i festeggiamenti. A quanto si apprende, a causa delle lesioni ha perso una mano; ha riportato anche ustioni in diverse parti del corpo. Sempre secondo quanto si è appreso, l'uomo stava assemblando numerosi botti con l'intenzione di farli esplodere nello stesso momento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il 43enne è stato portato nell'ospedale cittadino.