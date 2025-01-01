Furti agli anziani, arrestato a Pinerolo

E' sospettato di avere messo a segno quattordici furti ai danni di anziani un 37settenne che è stato arrestato dai carabinieri a Pinerolo (Torino). La tecnica era quella di avvicinare le vittime agli sportelli bancomat, convincerle che i dispositivi non stessero funzionando e impossessarsi di nascosto del denaro che invece avevano erogato regolarmente. Gli episodi si sono verificati nel Pinerolese tra l'agosto e il novembre del 2025. L'indagine ha preso le mosse dopo la denuncia di un ottantenne derubato di 800 euro - ha detto - da un uomo che aveva finto di aiutarlo ad eseguire l'operazione. Il 37enne è stato arrestato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento.