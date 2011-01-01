Distanze cimiteriali, il Parlamento recepisce la proposta del Piemonte

Con l'approvazione della legge di bilancio il Parlamento ha recepito una proposta di legge sulla revisione delle distanze cimiteriali promossa dalla Regione Piemonte. La modifica introdotta consente, all'interno della zona di rispetto cimiteriale e a una distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro, di realizzare interventi urbanistici in presenza di determinate condizioni, previa deliberazione del Consiglio comunale e parere favorevole dell'Asl. Una soluzione che tiene conto delle moderne tecniche di sepoltura, delle mutate condizioni igienico-sanitarie e delle esigenze dei territori. Il percorso aveva preso avvio il 9 settembre scorso con l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piemonte di una proposta di legge di iniziativa della giunta regionale, voluta dall'assessore all'Urbanistica Marco Gallo. La proposta è stata raccolta in sede parlamentare e tradotta in un emendamento depositato dal senatore Giorgio Bergesio. "È il risultato di un lavoro politico serio e concreto - sottolinea l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Gallo - che parte dall'ascolto quotidiano dei sindaci e arriva fino al Parlamento. Abbiamo trasformato una criticità diffusa in una proposta normativa equilibrata, capace di superare un vincolo rigido e ormai datato senza abbassare le tutele sanitarie. Per molti piccoli Comuni questa modifica rappresenta una vera opportunità di sviluppo e di governo del territorio. Desidero esprimere la mia gratitudine al senatore Bergesio che ha portato avanti la proposta della Regione Piemonte".