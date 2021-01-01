Piemonte, riprogrammati 50 milioni del Fondo Ue di sviluppo regionale

La Regione Piemonte ha approvato la proposta di modifica del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027, nell'ambito del riesame intermedio previsto dal Regolamento Ue 2021/1060, per un totale di 50 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alla creazione di due nuove priorità strategiche: una dedicata allo sviluppo delle tecnologie Step (tecnologie digitali e deep-tech, le tecnologie pulite ed efficienti dal punto di vista delle risorse e le biotecnologie), per rafforzare la competitività del sistema produttivo, l'altra al sostegno all'housing sociale e alla riqualificazione energetica degli alloggi. "Con questa riprogrammazione - dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore al Bilancio e alle attività produttive, Andrea Tronzano - rispondiamo con concretezza alle sfide strategiche europee, stanziando risorse per settori ad alta priorità: innovazione industriale e politiche abitative sostenibili. È una scelta che consente al Piemonte di attrarre più risorse, accelerare la spesa, e soprattutto, dare risposte puntuali a cittadini e imprese". La nuova priorità dedicata alle tecnologie Step sarà dotata di 40 milioni di euro e permetterà al Piemonte di beneficiare di un prefinanziamento eccezionale del 20% della sua dotazione, con effetti positivi anche sul target di spesa previsto per il 2026. La seconda priorità, con una dotazione di 10 milioni di euro, sarà finalizzata alla ristrutturazione e riqualificazione energetica di alloggi da destinare a famiglie a basso e medio reddito, persone vulnerabili e soggetti svantaggiati, promuovendo soluzioni abitative sostenibili e inclusive.