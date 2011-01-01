Mondovì torna capitale italiana delle mongolfiere

Mondovì si prepara ad accogliere il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, in programma da sabato 3 a martedì 6 gennaio, confermandosi capitale italiana del volo in mongolfiera. Per la prima volta sarà il "Nightglow" ad aprire ufficialmente la manifestazione: sabato 3 gennaio, dopo la presentazione degli equipaggi, corso Inghilterra si illuminerà con le fiamme dei bruciatori accese a tempo di musica, sulle note della colonna sonora di Stranger Things. Da domenica 4 a martedì 6 gennaio sono previsti i voli mattutini e pomeridiani, affiancati da gare e competizioni aerostatiche. L'evento, organizzato dall'Aeroclub Mondovì con il Comune e il sostegno di Fondazione CrCuneo e Intesa Sanpaolo, vedrà la partecipazione di decine di equipaggi provenienti da tutta Europa e numerose "forme speciali". Tra le attrazioni più attese il grande dirigibile ad aria calda del britannico Daniel Wade, lungo 45 metri, che volerà insieme alle altre mongolfiere uniche, come l'orsetta arancione Kika, simbolo di solidarietà a favore dei pazienti oncologici, pilotata dall'olandese Edcar Vermeulen, la pantera di Andrew Holly, il topo "Keef the Teef" e la mongolfiera dedicata ai fratelli Montgolfier. Accanto ai voli, spazio alle attività per famiglie e bambini e il ritorno de "Il Re Mercante" nel rione Piazza di Mondovì. Navette gratuite, area food e servizi completano l'offerta di quattro giorni di spettacolo nei cieli monregalesi.