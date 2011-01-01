Valanga travolge quattro escursionisti, un morto

Una valanga di grosse dimensioni si è staccata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Almeno quattro gli escursionisti travolti dalla massa di neve. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vittima e almeno altre due persone soccorse e recuperate in gravi condizioni. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Nell'area stanno operano il Soccorso alpino e il personale del 118 oltre alle forze dell'ordine. Tre elicotteri dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza stanno sorvolando l'area dove oggi pomeriggio, poco dopo le 13, si è registrato il distacco di un'importante massa di neve, in alta valle Maira. Almeno 4 gli alpinisti ed escursionisti travolti. Il bilancio provvisorio è di un decesso e di due persone ferite in modo grave. Solo lievi contusioni per il quarto. Altre squadre da terra stanno raggiungendo l'area, che si trova a oltre 2300 metri di quota, nei pressi del bivacco Bonelli, sopra Acceglio. L'area, compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso, è interessata da vento forte, che sta rendendo difficili le operazioni di soccorso. Proprio questa mattina, nella vicina valle Varaita, l'elicottero del Vigili del fuoco era già stato chiamato ad intervenire per liberare due scialpinisti francesi, bloccati all'interno di un bivacco, a 2648 metri di altitudine, dopo che il forte vento aveva accumulato la neve contro la porta del bivacco, impedendone l'uscita.