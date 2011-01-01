Protopapa (Lega), svolta normativa su filiera selvaggina

"Un passaggio fondamentale perché riconosce finalmente il ruolo economico, ambientale e territoriale delle aziende faunistico-venatorie, che da anni svolgono un lavoro prezioso di presidio del territorio e di equilibrio faunistico". Così il consigliere regionale Marco Protopapa (Lega) sulla norma che - come si legge in una nota -, inserita nella legge di bilancio 2026, "equipara le aziende faunistico-venatorie alle imprese agricole", rappresentando "una svolta storica per il settore e aprendo nuove prospettive di sviluppo economico, ambientale e occupazionale, soprattutto nelle aree rurali e interne del Paese". In particolare, il superamento del vincolo di 'non lucro' consente a queste realtà di "operare con maggiore chiarezza giuridica e fiscale, favorendo investimenti, multifunzionalità agricola e una gestione più moderna e sostenibile della fauna selvatica". Riguardo alle diverse aziende faunistico-venatorie dislocate in provincia di Alessandria, che negli ultimi anni "hanno subito gravi danni a causa della peste suina africana", la nuova normativa rappresenta uno "strumento concreto per potersi riorganizzare, riprogrammare le attività e tornare a svolgere un ruolo attivo sul territorio". "Quando ero assessore - prosegue Protopapa - abbiamo scelto di affrontare il tema della fauna selvatica non solo come emergenza, ma come opportunità" e ora la legge "va nella direzione giusta perché mette ordine, dà certezze e apre la strada a una vera filiera della selvaggina, sostenibile, controllata e capace di generare reddito e occupazione".