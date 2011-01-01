Morto a 94 anni l'ex senatore Natale Carlotto

È morto a 94 anni Natale Carlotto, ex senatore, figura storica dell'agricoltura e della politica cuneese. Nato nel 1931 a Ceva, in frazione San Bernardino, è deceduto in una casa di riposo di Peveragno, la residenza Villa Fiorita di Montefallonio. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15.30 nella chiesa di Spinetta di Cuneo. Lascia la moglie Isa e i figli Paolo e Franco. La vita di Carlotto è stata strettamente legata alla Coldiretti, organizzazione alla quale ha dedicato gran parte della propria attività. Ne è stato direttore per 45 anni, svolgendo l'incarico senza percepire stipendio, e ricoprendo nel tempo numerosi ruoli di responsabilità, fino alla presidenza nazionale dei pensionati e alla vicepresidenza del Comitato europeo degli anziani rurali. Accanto all'impegno sindacale, Carlotto ha avuto una lunga carriera istituzionale e parlamentare. È stato eletto per cinque legislature, contribuendo all'attività legislativa con 26 leggi approvate su sua proposta, 63 sostenute e 374 atti interrogativi. Al suo nome sono legate riforme rilevanti per il mondo agricolo e montano, tra cui la riforma dei patti agrari e l'ultima legge dedicata alla montagna, maturate anche grazie al lavoro svolto negli uffici della Coldiretti di Cuneo. Considerato un punto di riferimento per più generazioni di amministratori e dirigenti agricoli, Carlotto è ricordato per il forte legame con il territorio e per un impegno costante a favore delle comunità rurali e della provincia di Cuneo, alla quale ha dedicato l'intera vita pubblica e politica.