Partenza dell'anno con il maltempo, arriva la neve in pianura

In arrivo correnti meridionali, miti ed umide, che risalgono dal Nord Africa con oltre 20°C al Sud e si scontrano con aria polare in discesa verso il Nord Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma dunque un'evoluzione lenta e costante durante il weekend: masse d'aria totalmente differenti si scontreranno sul Centro Italia, dove avremo piogge diffuse e localmente abbondanti. In pratica, aria di origine polare e aria subtropicale si incontreranno per 3 giorni sulla fascia centrale dove pioverà soprattutto sul versante tirrenico, il tutto accompagnato da venti forti e locali mareggiate. All'estremo Sud e al Nord il tempo sarà invece asciutto. Riepilogando, durante il weekend avremo maltempo al Centro Italia e in Campania; sui crinali appenninici soffieranno venti con raffiche di burrasca forte o tempesta, localmente oltre i 100 km/h. I bacini italiani saranno ovunque molto mossi o localmente agitati. Un inizio 2026 molto instabile ma con due volti: prima le piogge e il vento al Centro-Sud, poi la neve al Nord e, forse, anche al Centro, fino in pianura. La prossima settimana, infatti, potrebbe vedere la vittoria dell'aria polare sull'aria subtropicale: in pratica, soprattutto dall'Epifania, il freddo potrebbe dilagare lentamente anche verso le regioni centrali con neve in pianura non esclusa dall'Emilia Romagna al Veneto ma, attenzione, anche fin sulla Toscana, le Marche e l'Umbria. L'esordio 2026, oltre che instabile, sarà ventosissimo specie in montagna e lungo le coste. Nel dettaglio. Sabato 3. Al Nord: soleggiato. Al Centro: piogge sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania e nord Calabria. Domenica 4. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro: forti piogge, neve in montagna oltre i 1500 metri. Al Sud: piogge specie in Campania e Gargano. Lunedì 5. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: piogge sparse specie sulle peninsulari. Tendenza: maltempo con neve al Centro-Nord, possibile anche in pianura.