Regione Piemonte, 227mila euro a 57 progetti contro bullismo a scuola

Sono 57 i progetti contro bullismo e cyberbullismo approvati dalla Regione Piemonte, presentati dalle scuole del primo ciclo sia statali che paritarie. I contributi serviranno a realizzare azioni di prevenzione e contrasto. Ammontano a oltre 277mila euro le risorse stanziate dalla Regione per finanziare i progetti. Ogni scuola il cui progetto è stato approvato avrà a disposizione un importo non superiore a 5.000 euro che potrà utilizzare nell'anno scolastico 2025-2026 per svolgere le azioni previste. Sono 57 i progetti finanziati, di cui 49 provenienti da scuole statali, 8 da paritarie, suddivisi tra le province di: Alessandria 2 progetti, Asti 6, Biella 5, Cuneo 12, Novara 4, Città metropolitana di Torino 27, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli 1 progetto ciascuna. Le azioni progettuali sono rivolte agli studenti, con l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità, il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, il contrasto di ogni forma di discriminazione, la promozione dell'educazione civica digitale, la tutela dell'integrità psicofisica, l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet. "Contrastare bullismo e cyberbullismo significa difendere i nostri ragazzi e ribadire che la scuola è un presidio educativo irrinunciabile, non una zona franca. La Regione Piemonte investe risorse, visione e responsabilità perché nessun giovane venga lasciato solo e perché la libertà, la dignità e il rispetto non siano parole astratte ma pratiche quotidiane. Educare al rispetto, alla legalità e all'uso consapevole delle tecnologie significa costruire cittadini più forti e una Nazione più solida, fondata sul merito, sulla responsabilità e sulla cura delle fragilità" è il commento di Elena Chiorino, vicepresidente e assessora all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte. La Giunta regionale ha approvato inoltre lo schema di protocollo d'intesa tra ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Regione Piemonte comando legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Questure del Piemonte, Centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni - Piemonte e Valle d'Aosta, Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, per realizzare azioni comuni per l'educazione alla legalità, la prevenzione dei comportamenti a rischio, il contrasto ai bullismi e a tutte le forme di violenza.