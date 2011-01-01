Sacchetto (FdI), chiesi consigli a Carlotto per la politica

"Quando, ormai oltre vent'anni fa, mi affacciai per la prima volta al mondo della politica, avendo la fortuna di abitarci vicino, andai a trovare il senatore Carlotto per chiedere dei consigli su come poter essere un buon politico e mi disse due cose: la prima, scherzosa, che il primo obiettivo per un politico era il non fare danni, la seconda di comprendere che chi fa politica doveva avere un punto di vista diverso da un comune cittadino, puntando a perseguire degli obiettivi di interesse generale e non specifico". A ricordarlo, dopo il decesso ieri a 94 anni di Carlotto è Claudio Sacchetto consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Piemonte. "Mi sono tornate alla mente - dice Sacchetto - quelle parole, ma anche i vari incontri che abbiamo avuto in questi anni, dove ogni volta continuava a proporre strategie e progettualità di ampio respiro sui più vari argomenti con particolare attenzione alle sue battaglie storiche come l'agricoltura, le infrastrutture, il mondo del lavoro e la montagna su cui lamentava che a molti anni dalla "sua" Legge molte parti continuavano a non essere applicate fino in fondo".