Cirio, "visione di Carlotto è preziosa eredità"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio esprime cordoglio per la morte di Natale Carlotto, ex senatore, originario di Ceva, e storico direttore Coldiretti, mancato ieri all'età di 94 anni: "Con la scomparsa di Carlotto il Piemonte perde una figura di riferimento, un uomo che ha dedicato la sua vita, il suo impegno professionale e politico all'agricoltura, con il suo impegno in Coldiretti, e alla montagna, a cui ha dedicato una legge, le proposte sulla gestione dell'acqua e sui collegamenti sovra-regionali. La sua visione e la sua capacità di guardare al futuro - conclude Cirio - sono una preziosa eredità che cercheremo di onorare nel suo ricordo. Alla famiglia le condoglianze mie e della Regione Piemonte".