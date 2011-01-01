Conticelli (Pd), si riporti subito a casa Trentini

"Sto seguendo con attenzione l'evolversi della situazione in Venezuela. Ci troviamo di fronte all'arresto di un dittatore che gli Usa, un tempo definiti la più grande democrazia al mondo, stanno ora commettendo l'errore di trasformare in un simbolo della libertà del suo popolo". Lo dichiara la consigliera regionale del Partito democratico in Piemonte Nadia Conticelli. "Alle notizie che giungono da Oltreoceano - aggiunge - si susseguono brevi sprazzi di speranza, misti a preoccupazione, per la sorte del nostro cooperante in Venezuela, Alberto Trentini, detenuto in un carcere di massima sicurezza senza una prova o un'accusa circostanziata che ne spieghi la prigionia. Dopo più di 400 giorni di prigionia, la madre, Armanda Colusso, che già a Natale aveva lanciato l'ennesimo appello affinché il caso di Alberto non cadesse nell'oblio, è tornata a chiedere attenzione e maggiore impegno per la sua liberazione. Oggi si parla ancora solo di Venezuela, del petrolio e del processo a Maduro, ma dal governo sugli sviluppi in merito al caso Trentini c'è ancora troppo silenzio. Il Consiglio regionale del Piemonte si era espresso con un Ordine del giorno a mia prima firma affinché venisse fatto tutto il possibile perché Trentini venisse riportato a casa. Oggi ancora di più quell'impegno deve essere perseguito in ogni sede, da tutti noi".