Team Vannacci di Torre del Greco entra nella Legione del Castello di Tortona

Il Team Vannacci 'Vesuvii. Beato Vincenzo Romano' di Torre del Greco (Napoli) - guidato da Domenico Di Cicco - entra nella Legione del Castello Sforzini di frazione Castellar Ponzano Tortona (Alessandria). "Questo ingresso - spiega, in una nota, Luca Sforzini, fondatore della Legione del Castello - rappresenta molto più di un rafforzamento territoriale. Il Nord che produce e il Sud che custodisce radici non sono opposti: sono due forze della stessa Nazione. Oggi questo Asse Nord-Sud non è uno slogan, è una realtà che prende forma". "Io ci sono. Noi ci siamo per costruire questo ponte di forza tra Nord e Sud - aggiunge Di Cicco - Perché l'Italia vera è quella che unisce, difende le sue radici e non ha paura di affermare la propria identità".