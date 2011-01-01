Cdr Repubblica, "azienda ci risponda entro il 7 gennaio sulla vendita di Gedi"

"Ad oltre un mese dalla nostra interlocuzione in merito alla vendita del gruppo Gedi, pensiamo che non sia più procrastinabile una risposta chiara e inequivocabile dell'azienda". Lo scrive in una nota il Comitato di redazione di Repubblica, che chiede "ai vertici di Gedi e di Exor" un riscontro "entro mercoledì 7 gennaio". "L'assemblea di redazione di Repubblica, che sta trascorrendo queste festività di fine anno con ben poca serenità, attende di sapere - spiega il Cdr nella nota, pubblicata sul sito del quotidiano - se la richiesta di portare sul tavolo delle trattative con il gruppo Antenna le garanzie occupazionali, di rispetto del perimetro aziendale e di linea politico-editoriale è stata accolta dai vertici di Exor e se dunque venditore e acquirente hanno entrambi recepito positivamente la nostra istanza di comprendere, nel contratto di compravendita, la clausola di salvaguardia sociale e di tutela dell'indipendenza della testata. Le affermazioni a mezzo stampa di fonti vicine ad Antenna Group non sono da noi ritenute a nessun titolo sufficienti come risposta. Risposta che, fino a quando la compravendita non sarà definita, ci attendiamo da quello che è ancora il nostro editore, e a cui spetta la responsabilità sociale di garantire i livelli occupazionali del gruppo che intende cedere, oltre ovviamente alle fondamentali garanzie democratiche. Chiediamo pertanto ai vertici di Gedi e di Exor di darci una risposta entro mercoledì 7 gennaio - conclude la nota - data in cui informeremo la redazione sull'esito delle nostre richieste".