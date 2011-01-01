La protezione civile di Alessandria a Crans-Montana

09:59 Martedì 06 Gennaio 2026

E' previsto intorno alle 12 di oggi il cambio turno dei volontari della Squadra Tast (Technical Assistance and Support Team) di protezione civile della Regione Piemonte, impegnata a Crans-Montana (Svizzera) dopo i fatti della notte di Capodanno. Gli alessandrini cinquantenni Giampiero Verri e Piercarlo Bogetti sostituiscono i due colleghi del Verbano-Cusio-Ossola, sul posto dal 3 gennaio, per prestare assistenza logistica e organizzativa, come il supporto per gli spostamenti, gli alloggiamenti e altre necessità. Dovranno garantire supporto per il rientro in Italia dei due feriti italiani ancora ricoverati in gravi condizioni in Svizzera.

