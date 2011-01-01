La protezione civile di Alessandria a Crans-Montana

E' previsto intorno alle 12 di oggi il cambio turno dei volontari della Squadra Tast (Technical Assistance and Support Team) di protezione civile della Regione Piemonte, impegnata a Crans-Montana (Svizzera) dopo i fatti della notte di Capodanno. Gli alessandrini cinquantenni Giampiero Verri e Piercarlo Bogetti sostituiscono i due colleghi del Verbano-Cusio-Ossola, sul posto dal 3 gennaio, per prestare assistenza logistica e organizzativa, come il supporto per gli spostamenti, gli alloggiamenti e altre necessità. Dovranno garantire supporto per il rientro in Italia dei due feriti italiani ancora ricoverati in gravi condizioni in Svizzera.