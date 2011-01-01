A Ivrea migliaia in piazza per lo storico carnevale di Ivrea

Bagno di folla a Ivrea (Torino), in piazza di Città, dove a migliaia si sono dati appuntamento per l'inizio ufficiale del Carnevale. Alle 12, come da tradizione, il Generale 2026, Mario Livio Gusta, ha ricevuto sciabola e feluca dal Generale uscente. Il primo rito che, ogni anno, segna l'inizio della festa. Nel tardo pomeriggio, dopo la Messa in Duomo officiata da monsignor Daniele Salera, la 'Cerimonia dei Ceri': il Magnifico Podestà offrirà il cero votivo al vescovo per invocare la protezione della Madonna sulla città. Un gesto antico e solenne, che custodisce l'emozione e la devozione di secoli, e che si svolge secondo la tradizione originaria nella Cappella dei Tre Re, edificata intorno al 1220 su consiglio di San Francesco d'Assisi. L'Epifania segna l'inizio del carnevale d'Ivrea che proseguirà domenica 1 e domenica 8 febbraio con le alzate degli Abbà e la sfilata dei carri da getto. Il clou è in calendario sabato 14 febbraio, alle 21, con l'uscita della Mugnaia, e da domenica 15 a martedì 17 febbraio con la battaglia delle arance.