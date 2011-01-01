Ravetti (Pd), giunta e consiglio Piemonte sostengano Acqui per Terme

"Apprendiamo che la società Terme di Acqui ha comunicato formalmente il licenziamento a diversi dipendenti in ragione della riorganizzazione aziendale conseguente alla cessazione dell'attività termale curativa. Le parti in causa, datoriali e sindacali, ognuna per proprie competenze, saranno chiamate ad affrontare questo passaggio delicato, che coinvolge non solo il futuro dei lavoratori ma anche quello di un territorio vasto, che sul termalismo ha costruito nel tempo identità ed economia. Per non lasciare soli lavoratori e imprese l'impegno delle istituzioni pubbliche dovrà essere istantaneo e molto concreto". Lo afferma in una nota Domenico Ravetti (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. "Nel mese di giugno dell'anno scorso in Consiglio regionale - aggiunge - avevamo sostenuto con un voto favorevole la sperimentazione del Polo Termale dell'Acquese, nel territorio comunale del comune di Acqui Terme e in quello dei Comuni confinanti, ove sono presenti aree di giacimento termale. Per noi rappresentava un segnale incoraggiante per la promozione, il rilancio e il sostegno di un settore che negli anni ha registrato difficoltà crescenti e criticità importanti, con evidenti ricadute anche sul comparto turistico, rispetto alle sue potenzialità. Nel sostenere questa iniziativa avevamo affiancato un documento votato all'unanimità, che prevedeva un impegno per l'assessore competente e per la Giunta tutta, volto a garantire al comune di Acqui Terme tutte le risorse necessarie a sostenere adeguatamente l'incremento delle attività e funzioni tecnico giuridico-amministrative indispensabili allo svolgimento della delega specificamente assegnata". "Ora, proprio ora - conclude Ravetti -, è arrivato il tempo per la Giunta regionale e per il presidente di portare a termine un impegno assegnato dal Consiglio regionale. Ai lavoratori, alle imprese, all'intera società acquese, vanno assicurati i sostegni necessari per superare questo evidente momento di incertezza".