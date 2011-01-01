Incidente stradale nel Torinese, un automobilista morto e due feriti

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella notte sul terzo ponte di Ivrea. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte a seguito di uno schianto che ha visto coinvolti più veicoli. La vittima è un uomo di 51 anni. L'equipe del 118 ha soccorso altri due feriti, entrambi trasportati in ospedale non in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.