Italgas entra agli scambi in Borsa e sale dell'8,33%

Italgas, dopo un avvio in Borsa, segnato dell'incertezza con il titolo che non faceva prezzo, è entrata agli scambi e sale dell'8,33% a 10,67 euro. La fiammata del titolo dopo che Snam (+1,2%) ha annunciato l'avvio del collocamento di un green bond convertibile in azioni ordinarie esistenti di Italgas e con scadenza nel 2031 per un importo nominale di 500 milioni di euro e il contestuale riacquisto delle obbligazioni attualmente in circolazione convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas e con scadenza nel 2028.