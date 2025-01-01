Sindacato di polizia Fsp replica ai genitori di Vanchiglia su Askatasuna

Il sindacato di polizia Fsp commenta, per voce del segretario generale provinciale di Torino Luca Pantanella, la lettera che un gruppo di genitori del quartiere Vanchiglia ha inviato al prefetto, nella quale esprime preoccupazione per la sicurezza dei figli e per il clima che circonda la zona dopo lo sgombero di Askatasuna. "Riteniamo ridicole le accuse rivolte alla polizia e al governo di spaventare i bambini - dice Pantanella - anzi rispondiamo che finalmente questi potranno andare a scuola in una zona sicura, senza spacciatori e senza difensori di ogni tipo di illegalità". Per il sindacalista, "Askatasuna non è un oratorio, ma la base criminale di ogni azione e pensiero sovversivo contro lo Stato e contro tutto ciò che dovrebbe essere insegnato a scuola ai nostri figli". "Askatasuna piace solo a chi vuole delinquere in libertà - conclude Pantanella -. Ai bambini i genitori dovrebbero un giorno raccontare che il 18 dicembre 2025 il bene ha vinto contro il male assoluto".