Sindaco, metteremo Terme Acqui in condizioni di riaprire la stagione

"Il Comune metterà in condizioni Terme di Acqui spa di riaprire la stagione sanitaria di quest'anno ed, eventualmente, se necessario per eventuali investimenti economici da farsi, anche per i successivi nell'ambito di un accordo specifico che non riguarda il resto delle acque termali, ma appunto l'acqua sufficiente e necessaria per l'attività sanitaria". Così Danilo Rapetti, sindaco di Acqui Terme (Alessandria), intervenendo dopo i licenziamenti annunciati da Uiltucs. "L'offerta che avrei fatto personalmente ad Alessandro Pater nell'incontro che non ha voluto effettuare sarà, comunque, portata avanti dai nostri avvocati, in maniera giuridicamente opportuna", sottolinea Rapetti. In merito all'apertura della stagione, il primo cittadino ripete che il Comune mette in condizioni Terme di poterlo fare "e, se non riaprirà, sarà per esclusiva scelta volontaria di Terme stesse".