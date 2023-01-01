ECONOMIA DOMESTICA

Stellantis, produzione ai minimi storici. Solo Mirafiori cresce, ma sulle macerie

Mai così male dal 1955: in Italia nel 2025 ha fabbricato la metà delle auto rispetto a due anni fa (213mila). Il milione di vetture posto come obbiettivo dal Governo Meloni è un sogno. A Torino le cose vanno meglio? Mica tanto. Il report della Fim-Cisl

Tutti gli stabilimenti Stellantis in Italia sono in rosso, tranne Mirafiori che rispetto al 2024 nel 2025 ha segnato una produzione in crescita del 16,5%. “Però non dobbiamo essere troppo ottimisti”, spiega il segretario generale Fim-Cisl, Fernando Uliano. In numeri assoluti a Torino si producono oltre 50.000 veicoli in meno rispetto al 2023.

Produzione in netto calo

I numeri sono impietosi. Il gruppo Stellantis dal 2023 a oggi ha dimezzato il numero delle vetture prodotte in Italia. All’epoca, quando il Governo Meloni poneva l’obiettivo del milione di veicoli prodotti, dagli stabilimenti italiani uscivano 751.384 mezzi; nel 2025 sono stati solamente 379.706 tra automobili e veicoli commerciali, di cui 213.706 automobili.

“Un nuovo piano industriale per noi è indispensabile e pensiamo che dovrebbe essere anticipato – ha spiegato Uliano – Stellantis prenda in esame la possibilità di anticiparlo e intervenire con un rafforzamento che deve prevedere maggiori modelli e l’anticipazione dei lanci produttivi che sono stati ipotizzati. È una priorità che ci sentiamo di porre, altrimenti il 2027 rischia di essere un anno che non prevede la possibilità di crescere in volumi”.

Mirafiori cresce, ma...

In un contesto difficilissimo solo Mirafiori si distingue, ma non è comunque una buona notizia. A Torino la produzione è aumentata nel 2025 del 16,5% grazie al lancio della nuova 500 ibrida, ma sugli altri stabilimenti italiani i numeri sono impietosi: a Modena -23,1%, a Cassino -27,9%, a Pomigliano -21,9%, a Melfi -47,2%.

In corso Tazzoli non è tutto rose e fiori perché è vero che il dato è in crescita, ma è anche vero che è ampiamente al di sotto dei numeri di soli due anni fa quando le auto prodotte erano 85.940 rispetto alle 30.202 del 2025.

“Non dimentichiamoci che nel 2024 vi è stato un crollo nelle produzioni di Mirafiori", ha detto il segretario della Fim che poi ha aggiunto, “Dal nostro punto di vista il gruppo dovrebbe portare allo stabilimento torinese una nuova assegnazione che potrebbe essere la produzione di minicar”. Questo perché a Torino vi è un'area, quella che un tempo era dedicata alla produzione della Maserati, che è da riempire: “Per noi rimane importante non fermarci alla 500 Ibrida, alla 500 elettrica e alle 400 assunzioni che vengono fatte a febbraio, ma continuare dando una prospettiva in termini di missione produttiva allo stabilimento di Mirafiori”.

