Carceri: detenuti al freddo trasferiti di notte ad Alessandria

Un guasto tecnico e il malfunzionamento della caldaia hanno lasciato i detenuti senza riscaldamento nella casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria. La situazione - come fatto sapere, in una nota, dall'Osapp - ha interessato la prima sezione B, rendendo necessario un intervento urgente per scongiurare proteste e possibili disordini. "Nella serata del 5 gennaio, tra le 19.30 e le 2.30, l'intera sezione è stata trasferita nella casa di reclusione di San Michele. Operazioni che si sono concluse nelle prime ore della notte, grazie all'eccezionale impegno della polizia penitenziaria". Per Leo Beneduci, segretario generale del sindacato, ormai il distretto del Piemonte "è un vero e proprio colabrodo. Solo grazie agli enormi sacrifici dei baschi blu si riesce a fronteggiare una situazione emergenziale continua".