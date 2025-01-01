Piemonte, dal Defr 27 milioni di fondi europei a inclusione sociale e lavorativa

Ammontano a 27 milioni di euro i fondi europei destinati al Piemonte per il periodo 2025-2026, con effetti che si estendono negli anni successivi, per interventi in materia di immigrazione. Le risorse saranno impiegate in attività di inclusione sociale e lavorativa, formazione linguistica e contrasto ai fenomeni di sfruttamento, come la tratta. Lo ha annunciato l'assessore Enrico Bussalino nel corso della Terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, riunita per l'esame del Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026-2028 e del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con riferimento alle politiche sull'immigrazione. Tra le principali iniziative illustrate figura il progetto Common Ground, di cui la Regione Piemonte è capofila, e che coinvolge anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto Si tratta di un programma nazionale promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzato a prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo, promuovere la legalità e la tutela dei lavoratori e rafforzare un modello di governance interregionale pubblico e condiviso. Per la realizzazione del progetto sono stanziati 15 milioni di euro. Sono intervenute per chiarimenti le consigliere Emanuela Verzella (Pd) e Valentina Cera (Avs). A seguire, la Prima commissione presieduta da Roberto Ravello ha esaminato i capitoli su Polizia locale e sicurezza. Bussalino ha sottolineato che "sono state mantenute le risorse degli anni precedenti con degli incrementi su alcuni capitoli".