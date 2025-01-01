Bussalino, 100 milioni per le opere compensative della Torino-Lione

"L'opera sta andando avanti, ma per ciò che riguarda la Regione procedono anche quelle compensative che sono collegate al bilancio regionale con i relativi fondi, circa 100 milioni di euro". Così l'assessore regionale del Piemonte alla Logistica e infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, sulle compensazioni della linea ferroviaria Torino-Lione. "In quest'ambito c'è una stretta collaborazione tra Regione, enti locali e Città metropolitana di Torino", ha spiegato, illustrando in seconda commissione consiliare la proposta di deliberazione del Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026-2028 e il disegno di legge del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - in relazione alla materia logistica e infrastrutture strategiche - sui quali è arrivato il parere consultivo favorevole a maggioranza. L'assessore ha anche fatto il punto sulle infrastrutture strategiche in corso di realizzazione o completate come l'Asti-Cuneo, il Frejus stradale e ferroviario, l'apertura del Colle di Tenda: "Si sta andando avanti sul retroporto di Alessandria e la Pedemontana di Biella, sul Terzo valico dei Giovi (si è arrivati al 95% delle lavorazioni). Abbiamo anche proceduto con l'attivazione della Zona logistica semplificata Ztls per i comuni dell'Alessandrino in primis ma successivamente per gli altri comuni inseriti come Mondovì, Asti e altri territori". Infine, Bussalino ha anche risposto alle richieste di chiarimenti di Domenico Ravetti (Pd) sul settore logistico in Piemonte, sulle opere strategiche e i rapporti con l'Autorità portuale di Genova.