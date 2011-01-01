Perde tremila euro alle slot, ragazzo soccorso dai carabinieri

In preda alla disperazione per avere perso tremila euro alle macchinette videopoker ha chiesto aiuto ai carabinieri. È successo a Verbania dove un giovane, dopo una serata trascorsa in un locale davanti alle slot, si è rivolto ai militari: troppo grande il peso di dover tornare a casa dai genitori e raccontare l'accaduto. Il ragazzo ha contattato il 112 e all'operatore della centrale ha raccontato quanto successo, ammettendo di soffrire di ludopatia e di non riuscire a gestire la propria dipendenza dal gioco d'azzardo, lasciando intendere anche di poter compiere gesti autolesivi. Il militare, rimanendo costantemente in linea con il giovane, lo ha convinto a recarsi nella stazione dei carabinieri più vicina. Lì è stato accolto, ascoltato e rassicurato, prima di venire affidato al padre, che ha abbracciato e, a sua volta, rassicurato il figlio.