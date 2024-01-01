Mara Favro, il 14 gennaio si discute in tribunale la chiusura del caso

Sarà discussa il 14 gennaio in tribunale a Torino, in udienza a porte chiuse, la richiesta di svolgere nuove indagini sul caso di Mara Favro, la donna scomparsa in valle di Susa fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata un anno dopo senza vita al fondo di uno dirupo. La procura aveva chiesto di archiviare il fascicolo sulla base delle indagini svolte dai carabinieri, che avevano ritenuto come più probabile l'ipotesi del suicidio. I familiari della donna hanno presentato una istanza di opposizione. Il loro avvocato, Roberto Saraniti, ha anche indicato una serie di possibili approfondimenti investigativi.