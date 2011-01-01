Dal Pnrr 2 milioni per la sicurezza delle scuole del Torinese

Due milioni di euro dal Pnrr per la sicurezza delle scuole del torinese: sono i fondi che la Città metropolitana riceverà grazie alla partecipazione all'avviso pubblico del ministero dell'Istruzione e del Merito per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Complessivamente sono stati candidati dieci edifici tra Torino e provincia, individuati in base all'urgenza degli interventi e alla disponibilità di progetti già avviati, e sei sono stati ammessi al contributo. A livello regionale, il ministero ha concesso circa 20 milioni per 108 progetti, tra cui sei, appunto, candidati dalla Città metropolitana di Torino. I 2 milioni di fondi serviranno per lavori, da completare entro fine anno, all'Iis Peano di Torino, all'Iis Majorana di Moncalieri e alla sua succursale torinese, all'Iis Baldessano-Roccati di Carmagnola, all'Iis Zerboni di Torino e all'Iis Bobbio di Carignano. Per il vicesindaco metropolitano con delega ai Lavori pubblici, Jacopo Suppo, "la partecipazione al bando rappresenta un passo importante nel percorso della Città metropolitana di Torino per garantire scuole più sicure, ottenendo fondi per interventi urgenti sugli impianti di sicurezza. L'azione conferma la costante attenzione alle esigenze della comunità studentesca e del personale scolastico, con l'obiettivo di creare ambienti più sicuri e protetti".