Bilancio della Questura di Torino, nel 2025 oltre 1.600 arresti

Nel corso del 2025 la polizia di Stato nel Torinese ha arrestato 1.691 persone, mentre i denunciati sono stati 6.690. È quanto emerge dal bilancio annuale diffuso dalla Questura di Torino, che traccia un quadro complessivo dell'attività svolta sul territorio. Per quanto riguarda la criminalità minorile, sono stati effettuati 62 arresti e 440 denunce. Nell'ambito dell'attività di prevenzione sono state identificate 181.524 persone e controllati 57.073 veicoli. Le perquisizioni eseguite sono state 2.634, mentre le contravvenzioni al codice della strada elevate ammontano a 575. Sul fronte delle misure di prevenzione sono stati emessi 55 avvisi orali, 250 ammonimenti, 26 proposte di sorveglianza speciale, 95 fogli di via obbligatorio, 235 Daspo e 55 provvedimenti Dacur per la tutela del decoro e della sicurezza urbana. Nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati oltre 390 chilogrammi di droga, tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e sostanze sintetiche. In materia di armi sono stati sequestrati sei fucili, 23 pistole, 2.216 munizioni, 110 strumenti da punta e taglio e 2.907 chilogrammi di esplosivi. Sul fronte immigrazione, nel corso dell'anno sono state eseguite 728 espulsioni, 122 trattenimenti nei Cpr e 163 rimpatri. I passaporti rilasciati sono stati 113.694. Sul piano dei controlli amministrativi sono stati verificati oltre 70 tra circoli ed esercizi commerciali, con 134 persone denunciate, 125 illeciti amministrativi accertati e sanzioni per 428.998 euro. In 14 casi è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell'esercizio.

Nel corso dell'anno la Questura ha inoltre garantito l'ordine pubblico in numerose manifestazioni (563) con l'impiego complessivo di 46.802 poliziotti. L'applicazione YouPol ha consentito di raccogliere 7.024 segnalazioni da parte dei cittadini, di cui circa tremila relative allo spaccio di stupefacenti e 739 a episodi di bullismo. La polizia stradale ha impiegato 6.130 pattuglie, elevando 20.372 contravvenzioni e sanzioni per 1.239.832 euro, procedendo a 14 arresti e 330 denunce, al sequestro di 334 autovetture e a 648 fermi amministrativi. I chilometri percorsi sono stati 1.905.000 e sono stati garantiti 227 servizi di scorta. La polizia di frontiera ai confini e all'aeroporto di Caselle ha effettuato 115 arresti, identificato 567.949 cittadini stranieri e controllato 10.825 veicoli. La polizia ferroviaria ha identificato 112.520 persone, effettuato 64 arresti e 344 denunce. La polizia postale, infine, ha concluso l'anno con 15 arresti e 353 denunce nell'ambito del contrasto al cybercrime, monitorando oltre 1.500 siti e svolgendo attività di prevenzione nelle scuole, dove si sono svolti 45 convegni e seminari.