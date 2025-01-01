Dal Mase 60 milioni al Piemonte per la mobilità sostenibile

Il Mase ha destinato al Piemonte 60 milioni di euro per il miglioramento della qualità dell'aria nei grandi centri urbani. Le risorse, che andranno a Torino - Comune a area metropolitana - Alessandria, Asti, Cuneo e Novara, serviranno per investimenti sulla mobilità sostenibile. Il provvedimento finanzierà interventi di riduzione delle emissioni e miglioramento della qualità dell'aria. Tra questi, !il rafforzamento del mobility management, il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva, il sostegno alla logistica urbana sostenibile, incentivi e azioni a supporto della domanda di spostamenti sostenibili, interventi per la regolamentazione e la gestione della mobilità". Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, "questo provvedimento consentirà anche in Piemonte di investire su una mobilità nuova e pulita, in linea con gli obiettivi comunitari". E "un prossimo decreto - sottolinea - ci permetterà di raggiungere anche centri più piccoli impegnati in questa sfida comune per una migliore qualità dell'aria e della vita".