Dal Mase 60 milioni al Piemonte per la mobilità sostenibile

17:24 Giovedì 08 Gennaio 2026

Il Mase ha destinato al Piemonte 60 milioni di euro per il miglioramento della qualità dell'aria nei grandi centri urbani. Le risorse, che andranno a Torino - Comune a area metropolitana - Alessandria, Asti, Cuneo e Novara, serviranno per investimenti sulla mobilità sostenibile. Il provvedimento finanzierà interventi di riduzione delle emissioni e miglioramento della qualità dell'aria. Tra questi, !il rafforzamento del mobility management, il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva, il sostegno alla logistica urbana sostenibile, incentivi e azioni a supporto della domanda di spostamenti sostenibili, interventi per la regolamentazione e la gestione della mobilità". Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, "questo provvedimento consentirà anche in Piemonte di investire su una mobilità nuova e pulita, in linea con gli obiettivi comunitari". E "un prossimo decreto - sottolinea - ci permetterà di raggiungere anche centri più piccoli impegnati in questa sfida comune per una migliore qualità dell'aria e della vita".

