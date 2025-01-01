Sicurezza, Ricca (Lega): “Con utilizzo body-cam su mezzi pubblici aggressioni ai controllori dimezzate a Torino”

“I dati diffusi ieri da Gtt riguardo le aggressioni ai controllori sui mezzi di trasporto pubblici, in calo da quando sono stati introdotti sistemi di sicurezza come le body-cam appuntate sugli indumenti degli addetti alle verifiche, rappresentano un’ottima notizia. C’è ancora tanto da fare però, visto che nella stessa giornata un controllore è stato spintonato a bordo della linea 3 e a lui vanno tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Come Lega ci siamo sempre battuti affinché queste misure di deterrenza venissero applicate ed estese oltre i tentativi sperimentali. Si tratta di provvedimenti di buon senso a tutela di chi deve essere messo nelle condizioni di fare il suo lavoro in massima tranquillità, ma anche le migliaia di passeggeri che ogni giorno viaggiano a bordo di tram e autobus nella nostra città”. Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.