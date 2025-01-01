Sicurezza, Ricca (Lega): “Con utilizzo body-cam su mezzi pubblici aggressioni ai controllori dimezzate a Torino”

10:03 Venerdì 09 Gennaio 2026

“I dati diffusi ieri da Gtt riguardo le aggressioni ai controllori sui mezzi di trasporto pubblici, in calo da quando sono stati introdotti sistemi di sicurezza come le body-cam appuntate sugli indumenti degli addetti alle verifiche, rappresentano un’ottima notizia. C’è ancora tanto da fare però, visto che nella stessa giornata un controllore è stato spintonato a bordo della linea 3 e a lui vanno tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Come Lega ci siamo sempre battuti affinché queste misure di deterrenza venissero applicate ed estese oltre i tentativi sperimentali. Si tratta di provvedimenti di buon senso a tutela di chi deve essere messo nelle condizioni di fare il suo lavoro in massima tranquillità, ma anche le migliaia di passeggeri che ogni giorno viaggiano a bordo di tram e autobus nella nostra città”. Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

