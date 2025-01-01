Metropolitana, Lo Russo: “Aggiudicata prima gara per la linea 2 della metro a Torino”

Lo Russo, aggiudicata prima gara per la linea 2 della metro a Torino L'atto riguarda la tratta fra Rebaudengo e il Politecnico "Linea 2 della metropolitana: Torino va avanti, rispettando gli impegni. Il commissario straordinario di Governo, Bernardino Chiaia, ha concluso e aggiudicato la gara per la progettazione, la realizzazione delle opere di sistema e la fornitura dei treni della tratta Rebaudengo-Politecnico". Così, sui social, il sindaco Stefano Lo Russo. "La gara è stata aggiudicata al raggruppamento guidato da Hitachi Rail Sts, con Hitachi Rail Gts Italia e Bonifica, per un importo complessivo di 481,6 milioni di euro", spiega il sindaco, sottolineando che "l'aggiudicazione consente ora di passare alla gara per le opere civili della Linea 2, nel pieno rispetto del cronoprogramma, salvaguardando le risorse nazionali ed europee e portando avanti senza ritardi un'opera strategica per la città'. Il primo cittadino ricorda che "nelle scorse settimane sono già partite le bonifiche lungo il trincerone di via Sempione e via Gottardo, un primo segnale concreto di trasformazione dei luoghi. Il nuovo Prg già adottato dalla Giunta e il riordino dell'area ex Gondrand stanno dando corpo a una visione chiara di rilancio della zona nord di Torino, in cui infrastrutture, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile procedono insieme. La Linea 2 è attesa da anni - conclude -: oggi Torino sta finalmente trasformando questa attesa in realtà".