Urso convoca il tavolo automotive al Mimit il 30 gennaio

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 30 gennaio, alle 10, a Palazzo Piacentini, il tavolo nazionale sul settore automotive. Lo comunica una nota. "La riunione avrà la finalità di condividere con le parti il ruolo attivo dell'Italia nel processo di revisione del regolamento europeo sulle emissioni CO2, di esaminare la recente proposta di modifica della Commissione Ue - con particolare focus su flotte aziendali e veicoli pesanti - e di approfondire le misure di politica industriale per i prossimi anni", si legge nel testo. Parteciperanno al tavolo le Regioni coinvolte nella produzione di veicoli, le imprese, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.