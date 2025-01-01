"La scuola è nostra", polemica sulle affissioni di studenti di destra

È polemica ad Alba (Cuneo) dopo le affissioni davanti agli istituti superiori cittadini di striscioni con la scritta "La scuola è nostra", firmati dall'organizzazione studentesca legata a Fratelli d'Italia, Azione Studentesca. "Le scuole non sono di qualcuno, specialmente non sono di una parte politica, ma sono di tutti noi" replica il sindaco Alberto Gatto, esprimendo "ferma condanna" per le scritte comparse nella notte. Analoga presa di posizione dal presidente della Provincia Luca Robaldo che ha ribadito "l'importanza di preservare gli spazi scolastici da qualsiasi forma di strumentalizzazione ideologica". Il Partito Democratico e Azione hanno manifestato la propria contrarietà nei rispettivi comunicati. La federazione provinciale di Azione Studentesca risponde assicurando che "l'iniziativa in questione non aveva alcun intento provocatorio né tantomeno di 'appropriazione' degli spazi scolastici, ma nasceva come campagna di ascolto e denuncia delle reali condizioni delle scuole, con l'obiettivo di raccogliere segnalazioni, criticità e problematiche vissute quotidianamente dagli studenti". "Dispiace constatare come il sindaco abbia scelto di intervenire con toni allarmistici e strumentali, anziché cogliere l'occasione per confrontarsi nel merito dei problemi della scuola pubblica" aggiunge l'organizzazione.