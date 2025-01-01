Gli autobus torinesi sulle strade della città ucraina di Kharkiv

Sulle strade di Kharkiv hanno incominciato a circolare i primi dei 70 autobus che, entro fine anno, il Comune di Torino donerà alla città ucraina. Lo ha annunciato, con un post su Facebook, il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, ringraziando Torino e il sindaco Lo Russo per la solidarietà. "Grazie Torino - scrive - per non esserti stancata di aiutare, per essere coerente nel tuo sostegno. Per Kharkiv, che vive e lavora, nonostante tutto, una tale dimostrazione di solidarietà ha un valore estremamente prezioso". Per il primo cittadino torinese vedere le immagini di quei bus "che percorrono le strade di una città che continua a vivere e a muoversi nonostante la guerra" è "la conferma che la solidarietà concreta tra città può fare la differenza anche nei momenti più duri. Autobus che a Torino avevano concluso il loro ciclo - sottolinea Lo Russo sui social - diventano oggi un aiuto essenziale per garantire mobilità e servizi, contribuendo a una ricerca di normalità mentre prosegue l'aggressione russa". "Torino - ribadisce - è al fianco del popolo ucraino, perché difendere l'Ucraina significa difendere il confine dell'Europa: una comunità fondata sulla libertà, sulla democrazia e sulla dignità delle persone. Siamo vicini al sindaco di Kharkiv e alla sua squadra, che ogni giorno portano avanti il loro impegno per una comunità che combatte e resiste". "Entro l'estate - annuncia poi Lo Russo - invieremo altri 40 bus, rafforzando ulteriormente il nostro sostegno. Torino ribadisce ancora una volta la volontà di esserci, concretamente, dalla parte di Kharkiv, dell'Ucraina, di chi difende i valori europei. E dalla parte di quella pace che tutti continuiamo a volere".