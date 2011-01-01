Crac Auxilium, sette condanne in tribunale a Torino

Sette condanne sono state pronunciate oggi dal tribunale di Torino per una vicenda di presunte irregolarità fiscali legata al crac della Auxilium, la storica società di pallacanestro del capoluogo piemontese. Le pene sono comprese fra i tre anni e un anno e nove mesi di reclusione. Tra i condannati (a 3 anni) figura Roberto Goveani, negli anni Novanta presidente del Torino calcio. Auxilium fu dichiarata fallita nel 2019. In base alle indagini della procura il club avrebbe dovuto chiedere il fallimento già nel 2015 ma, a partire dall'anno successivo, grazie alla collaborazione di alcune società, si sarebbe procurata dei crediti inesistenti verso l'erario che utilizzò come indebita compensazione.