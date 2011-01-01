Edilizia sociale, al via fondo sociale 2025 per morosità incolpevole

Da lunedì 12 gennaio a giovedì 30 aprile gli inquilini delle case popolari che ne hanno diritto possono richiedere l'accesso al fondo sociale regionale, destinato agli inquilini di case popolari che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte a tutte le spese in bolletta. Chi risiede a Torino e nell'area metropolitana può fare domanda per il contributo che copre la morosità incolpevole maturata nel 2025. Lo scorso anno sono state 7.165 le famiglie del torinese che vivono in case Atc a presentare domanda di fondo sociale, circa 800 in più rispetto alle 6.350 del 2024, per un importo economico di 9,1 milioni. Per l'accesso occorre essere avere un Isee 2026 non superiore a 7.493,06 euro e versare entro la scadenza del 30 aprile la quota minima stabilita dalla Regione, sempre pari al 14% del reddito e comunque non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero. La domanda può essere presentata, oltre che agli sportelli Atc su prenotazione, anche online. "Il fondo sociale - dice il presidente Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini - rappresenta una forma di sostegno molto importante per le famiglie in maggiore difficoltà economica che risiedono nelle case popolari. L'Agenzia si è impegnata per rendere il più agevole possibile la presentazione delle domande".