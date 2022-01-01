Tassista morto per caduta pioppo, due condanne a Torino

Nell'agosto del 2022 un tassista di 56 anni, Enzo Cauda, perse la vita quando, durante un temporale, un pioppo si abbatté sulla vettura che stava conducendo lungo una strada della collina di Torino. Per la sua morte, oggi, il tribunale del capoluogo piemontese ha condannato per omicidio colposo due funzionari dell'Anas a un anno e otto mesi e un anno e quattro mesi con la condizionale. È stato invece pronunciata una sentenza di assoluzione per un terzo funzionario e per le due donne considerate proprietarie del terreno su cui era radicato l'albero: nel corso del procedimento si è accertato che l'area, in realtà, era riconducibile al demanio. I due condannati, in solido con l'Anas (chiamata in causa come responsabile civile), dovranno indennizzare i familiari della vittima in un processo separato e versare immediatamente provvisionali per un totale 310 mila euro. "Per ora siamo soddisfatti" ha dichiarato l'avvocato Fabio Ghiberti, uno dei legali di parte civile.